Меторолог: погода в Москве близка к температурному рекорду

Начиная с 26 июля фиксируется резкий рост температуры.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о том, какая погода ждет москвичей в конце нынешней недели и начале следующей.

По словам метеоролога, начиная с 26 июля фиксируется резкий рост температуры, которая днем достигнет отметки в 28-31 градусов тепла. Также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков.

— Грядущая пятница, 27 июля, будет самым жарким днем оставшейся недели — столбик термометра атакует отметку в 33 градуса тепла. Это очень близко к температурному рекорду аналогичного периода 2010 года. Тогда было зафиксировано 35,7 градуса. Осадков не ожидается, — сказал Евгений Тишковец. — В субботу, 28 июля, наметится небольшой отскок в сторону понижения, однако все равно останется аномальная жара в плюс 30 градусов. Это на 10 градусов выше нормы. Осадки маловероятны также, как и в пятницу.

Метеоролог отметил, что осадков можно ожидать в ночь на 29 июля и утром воскресенья, так как в то время над Москвой пройдет холодный фронт. Однако днем погода улучшится, температура достигнет 25 градусов тепла. Впрочем, есть некоторая неустойчивость, поэтому не исключены небольшие осадки в середине дня.

— На следующей неделе власть над столичным регионом будет принадлежать скандинавскому антициклону. Ожидается, что неделя будет очень солнечной с минимальным количеством облаков. Ночами температура составит 12-17 градусов, а днем будет держаться на уровне 23-30 градусов. Ожидается умеренная, очень комфортная неделя, — заключил Евгений Тишковец.