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Минздрав рекомендует в жару исключить алкоголь, жареную и острую пищу
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Минздрав рекомендует в жару исключить алкоголь, жареную и острую пищу 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ с наступлением жары выше 25 градусов рекомендует сократить время пребывания на улице, не пренебрегать головными уборами, исключить потребление алкоголя, а также острой, жареной, жирной или копченой пищи и сладких газированных напитков.
По данным Гидрометцентра, 26 и 27 июля в столичном регионе ожидается 26-29 градусов тепла, а в выходные столбик термометра может подняться до отметки плюс 30 градусов.
"В жаркую пору для сохранения хорошего самочувствия стоит пересмотреть и свой рацион. Исключите потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов", — говорится в опубликованных в четверг рекомендациях ведомства.
В сообщении отмечается, что малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Поэтому вечерние прогулки и физическая активность при комфортной температуре будут полезны.
При выборе одежды внимание стоит обратить внимание на свободные вещи из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух. Одежда из синтетических тканей не будет обеспечивать доступ воздуха к коже, что может привести к перегреву. Во избежание ожогов кожи не стоит надевать излишне открытую одежду, а также рекомендуется пользоваться солнцезащитными средствами.
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