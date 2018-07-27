Погода в Омске. 28-29 июля дожди и грозы

В пятницу мы строим планы на выходные. Чем лучше заняться? Поехать на дачу, сходить с друзьями в кафе или кино, поваляться на диване с книжкой? Любое времяпровождение подойдёт, лишь бы в радость.

Традиционный прогноз погоды от «АиФ в Омске» поможет вам решить, чем лучше заняться в ближайшие субботу и воскресенье.

Итак, по данным омского гидрометцентра, 28 июля ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северный 6-11 м/с. Температура ночью +8…+13°С, днём +23…+28°С.

28 июля также дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +11…+16°С, днём +22…+27°С, по северу +15…+20°С.

Хорошего вам настроения и отличных выходных!