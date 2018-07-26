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К выходным в Омск вернутся дожди
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К выходным в Омск вернутся дожди 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Дожди и грозы омичам пообещал омский гидрометцентр. Погода в Омске в ближайшее дни станет немного прохладнее, будут идти дожди, а местами — грозы. Уже завтра, 27 июля, температура ночью опустится до 11-16 градусов тепла, днем она составит + 22…+27. Местами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление существенно не изменится. Скорость северного ветра составит 6-11 м/с, возможны порывы до 16 м/с.
В субботу, 28 июля, температура ночью будет +8…+13, днем +23…+28. Ночью обойдется без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем — северный 6-11 м/с.
В воскресенье, 29 июля, будут идти дожди и грозы. Температура ночью составит +11…+16, днем +22…+27, по северу +15…+20. Ветер северо-западный, северный: ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами будут порывы до 18 м/с.
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