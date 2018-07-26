Вой сирены, смерч и сверкающие молнии: аномальная гроза испугала жителей Новороссийска

Непогода обрушилась на черноморское побережье в среду, из-за грома в Новороссийске сработали сирены.

Новороссийск в четверг накрыла небывалая буря. Жители города сообщили о сразу трех смерчах, сформировавшихся в море, в среду, 25 июля, после чего на город обрушилась гроза, раскаты грома которой напоминали взрывы, а молнии рассекали небо сразу со всех сторон.

Апокалиптического антуража непогоде добавили включившиеся по всему городу сирены, которые в какой-то момент заглушили даже звуки стихии.

По данным синоптиков, ветер во время бури достигал 25 метров в секунду.

Жители города в соцсетях публикуют видео грозы и отмечают, что больше всего в панику вгоняла не непогода, а вой сирен, от которого плакали дети и начинали громко лаять собаки.