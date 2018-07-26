Ещё
Вой сирены, смерч и сверкающие молнии: аномальная гроза испугала жителей Новороссийска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
С Крымским мостом может произойти страшное
С Крымским мостом может произойти страшное

Вой сирены, смерч и сверкающие молнии: аномальная гроза испугала жителей Новороссийска 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Непогода обрушилась на черноморское побережье в среду, из-за грома в Новороссийске сработали сирены.
Новороссийск в четверг накрыла небывалая буря. Жители города сообщили о сразу трех смерчах, сформировавшихся в море, в среду, 25 июля, после чего на город обрушилась гроза, раскаты грома которой напоминали взрывы, а молнии рассекали небо сразу со всех сторон.
Апокалиптического антуража непогоде добавили включившиеся по всему городу сирены, которые в какой-то момент заглушили даже звуки стихии.
По данным синоптиков, ветер во время бури достигал 25 метров в секунду.
Жители города в соцсетях публикуют видео грозы и отмечают, что больше всего в панику вгоняла не непогода, а вой сирен, от которого плакали дети и начинали громко лаять собаки.
ТК «Звезда»: последние новости
В Москву возвращается 30-градусная жара Тридцатиградусная жара вернется в Москву Нетерпеливый Ангел: пес ворвался в студию прогноза погоды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги31
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип398
Российских дачников ждет неприятный сюрприз146
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями17
Оружию «Судного дня» нашли ответ176
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение