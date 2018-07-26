Сильные дожди, грозы и град прогнозируют синоптики 

По сообщения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26-27 июля по области
местами ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град. 26 июля
ветер северо-западный ветер 13-18 м/с, днем в центральных, южных и верхнеленских районах 16-21 м/с, 27 июля по области 15-20 м/с.
26 июля в южных, западных и верхнеленских
районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса
пожароопасность лесов. Выход населения в лесополосу будет ограничен.
Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые
меры предосторожности. Откажитесь от туристических маршрутов в селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной
необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных
условий. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко
во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо
закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном ветре
возможно отключение электроэнергии.
Если сильный ветер застал вас на улице,
можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем
случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными
остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение
шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте оборванные провода.
В случае происшествий, вызванных
неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь за помощью по номеру
единой пожарно-спасательной службы «101».