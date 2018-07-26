Ещё
Сильные дожди, грозы и град прогнозируют синоптики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
С Крымским мостом может произойти страшное
С Крымским мостом может произойти страшное

Сильные дожди, грозы и град прогнозируют синоптики 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По сообщения Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26-27 июля по области
местами ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в  селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град. 26 июля
ветер северо-западный ветер 13-18 м/с, днем в центральных, южных и  верхнеленских районах 16-21 м/с, 27 июля по области 15-20 м/с.
26 июля в южных, западных и верхнеленских
районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса
пожароопасность лесов. Выход населения в лесополосу будет ограничен.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые
меры предосторожности. Откажитесь от туристических маршрутов в  селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за  возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной
необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных
условий. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко
во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо
закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и  ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от  выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких замыканий и  как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном ветре
возможно отключение электроэнергии.
Если сильный ветер застал вас на улице,
можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем
случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными
остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение
шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не  трогайте оборванные провода.
В случае происшествий, вызванных
неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь за помощью по номеру
единой пожарно-спасательной службы «101».
Хот: последние новости
Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области Задымленность в Приангарье возникла вследствие лесных пожаров в соседних регионах Сильные дожди, грозы и усиление ветра прогнозируют метеорологи в Прибайкалье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги31
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип398
Российских дачников ждет неприятный сюрприз146
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями17
Оружию «Судного дня» нашли ответ176
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение