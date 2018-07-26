Сильные дожди, грозы и град прогнозируют синоптики

По сообщения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 26-27 июля по области

местами ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град. 26 июля

ветер северо-западный ветер 13-18 м/с, днем в центральных, южных и верхнеленских районах 16-21 м/с, 27 июля по области 15-20 м/с.

26 июля в южных, западных и верхнеленских

районах ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса

пожароопасность лесов. Выход населения в лесополосу будет ограничен.

меры предосторожности. Откажитесь от туристических маршрутов в селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной

необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных

условий. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко

во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо

закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном ветре

возможно отключение электроэнергии.

Если сильный ветер застал вас на улице,

можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем

случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными

остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение

шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте оборванные провода.

В случае происшествий, вызванных

неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь за помощью по номеру

единой пожарно-спасательной службы «101».