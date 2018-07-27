Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области 

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля местами по области ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град,
северо-западный ветер 15-20 м/с.
Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.
Отправляясь в туристический поход, в лес или на рыбалку, ознакомьтесь с прогнозом погоды.
27-29 июля в Чунском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов.
В случае происшествий, вызванных
неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную
службу МЧС России по номеру 101.