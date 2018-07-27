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Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области
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Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области 

Хот 4 часа назад
Фото: Хот
По данным Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля местами по  области ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в  селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град,
северо-западный ветер 15-20 м/с.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на  необходимость соблюдения мер личной безопасности. Избегайте поездок на  дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах.
Отправляясь в туристический поход, в лес или на рыбалку, ознакомьтесь с  прогнозом погоды.
27-29 июля в Чунском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов.
В случае происшествий, вызванных
неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную
службу МЧС России по номеру 101.
Хот: последние новости
Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области Ливневые дожди и грозы прогнозируют метеорологи в Иркутской области Задымленность в Приангарье возникла вследствие лесных пожаров в соседних регионах
Комментарии  Ещё 3 источника 
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