Погода внесла коррективы в летний отдых тувинцев

В столице Тувы затянувшиеся дожди внесли изменения в летний отдых жителей Кызыла . Так, власти города распорядились закрыть центральный пляж, поскольку уровень воды в реке Енисей поднялся, а потому купаться стало небезопасно.

На данный момент, как сообщили в пресс-службе мэрии, открыты нижние шлюзы для стока воды. На пляже запрещено купаться до тех пор, пока уровень воды не снизится до нормальной отметки. Известно, что уровень воды в Енисее начал стремительно подниматься еще в минувшие выходные. Сейчас до критической отметки осталось менее двухсот сантиметров. Между тем синоптики дают неутешительные прогнозы и сообщают о дождях и грозах вплоть до завтрашнего дня. В связи с этим на территории всей республики объявлен режим повышенной готовности — размыты многие дороги и разрушены мосты. Восстановительные работы на поврежденных дорогах и мостах начнутся после снижения уровня воды.

Фото: pixabay.com.