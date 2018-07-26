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Погода внесла коррективы в летний отдых тувинцев
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Погода внесла коррективы в летний отдых тувинцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В столице Тувы затянувшиеся дожди внесли изменения в летний отдых жителей Кызыла. Так, власти города распорядились закрыть центральный пляж, поскольку уровень воды в реке Енисей поднялся, а потому купаться стало небезопасно.
На данный момент, как сообщили в пресс-службе мэрии, открыты нижние шлюзы для стока воды. На пляже запрещено купаться до тех пор, пока уровень воды не снизится до нормальной отметки. Известно, что уровень воды в Енисее начал стремительно подниматься еще в минувшие выходные. Сейчас до критической отметки осталось менее двухсот сантиметров. Между тем синоптики дают неутешительные прогнозы и сообщают о дождях и грозах вплоть до завтрашнего дня. В связи с этим на территории всей республики объявлен режим повышенной готовности — размыты многие дороги и разрушены мосты. Восстановительные работы на поврежденных дорогах и мостах начнутся после снижения уровня воды.
Фото: pixabay.com.
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