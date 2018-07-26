Из-за сильнейшего ливня остались без электричества жители 10 сомонов трех монгольских провинций 

Улан-Батор, 26 июля /Синьхуа/ — Сильный ливень оставил без электричества жителей 10 сомонов трех монгольских провинций минувшей ночью. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям страны.
По информации синоптиков, в ночь на четверг выпало наибольшее количество осадков в виде сильного ливня на территориях провинции Архангай, Хувсгул и Завхан. Также в нескольких центрах сомонов затопленными оказались улицы и дороги.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, чтобы восстановить подачу электроэнергии.
Ранее сообщалось, что в результате непогоды без света остались 75 сомонов в 8 провинциях Монголии.
Согласно информации Института метеорологии и гидрологии Монголии, уровень воды в крупных реках, включая Ховд, Буянт, Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ и Хархираа превысил норму и составил 85 сантиметров из-за сильных ливней в минувшую ночь. До конца июля текущего года на большей части территории Монголии ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами. —0—