Из-за сильнейшего ливня остались без электричества жители 10 сомонов трех монгольских провинций

Улан-Батор , 26 июля / Синьхуа / — Сильный ливень оставил без электричества жителей 10 сомонов трех монгольских провинций минувшей ночью. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям страны.

По информации синоптиков, в ночь на четверг выпало наибольшее количество осадков в виде сильного ливня на территориях провинции Архангай, Хувсгул и Завхан. Также в нескольких центрах сомонов затопленными оказались улицы и дороги.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии , чтобы восстановить подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды без света остались 75 сомонов в 8 провинциях Монголии.

Согласно информации Института метеорологии и гидрологии Монголии, уровень воды в крупных реках, включая Ховд, Буянт, Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ и Хархираа превысил норму и составил 85 сантиметров из-за сильных ливней в минувшую ночь. До конца июля текущего года на большей части территории Монголии ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами. —0—