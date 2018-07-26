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В Волгограде сегодня будет жарко и прогремят грозы
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В Волгограде сегодня будет жарко и прогремят грозы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Установившаяся в Волгограде пасмурная погода с небольшими и проливными дождями, сменится на солнечную, похоже, еще не скоро. Сегодня в городе-герое на Волге снова прогремят грозы. При этом рассчитывать на особую прохладу и свежесть не приходится. Синоптики обещают до +34°С.
При грозе возможен сильный ветер
На протяжении всего сегодняшнего дня небо над Волгоградом будет мрачным. Дождь будет накрывать, не переставая, а где непогода снова разгуляется до грозы с молниями, громом и ливнями.
— При грозе возможно усиление ветра до 18 метров в секунду, — говорят синоптики, а мы напоминаем, что лучше не прятаться под деревьями. Они не самое надежное укрытие.
Уснет Волгоград сегодня тоже под звук барабанящих по окнам капель. В Волгоградском ЦГМС сообщают, что на протяжении ночи с четверга на пятницу возможны грозы и дожди.
— 27 июля днем кратковременный дождь, гроза, — говорится в прогнозе. — Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 14м/с. Температура воздуха днем до +34ºС.
Просохнет Волгоград только в субботу. Кто планировал пляжный отдых, планируйте. Синоптики предвидят ясное небо и до +35°С в тени.
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