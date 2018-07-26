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Южный циклон не уходит из Орловской области
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Южный циклон не уходит из Орловской области 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По прогнозам синоптиков Центрального УГМС в регионе в ближайшие сутки сохранится влажная и тёплая погода.
Сегодня, 26 июля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшие кратковременные дожди, днем с грозой. Утром на дорогах туман.
Ветер восточной четверти 5-10 м/с, при грозах местами порывы будут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.
Сообщение Южный циклон не уходит из Орловской области появились сначала на РИА 57.
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