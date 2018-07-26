Южный циклон не уходит из Орловской области

По прогнозам синоптиков Центрального УГМС в регионе в ближайшие сутки сохранится влажная и тёплая погода.

Сегодня, 26 июля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшие кратковременные дожди, днем с грозой. Утром на дорогах туман.

Ветер восточной четверти 5-10 м/с, при грозах местами порывы будут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составила +14°С.. +19°С. Днем столбики термометров покажут +22°С.. +27°С.