26 июля в Крымском районе для оповещения жителей о непогоде включили сирену

26 июля сирена оповестила жителей Крымского района о непогоде.

Глава района Сергей Лесь собрал заместителей и руководителей оперативных служб, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия сильного дождя.

Насколько сильно пострадал город от сильного ветра и ливня, глава района оценил сам, объехав городские улицы, руководители поселений доложили обстановку по своим территориям.

«В городе и сельских поселениях подняты на ноги все оперативные службы. Идут работы по восстановлению электроснабжения — в отдельные поселки свет уже вернулся», — сообщает пресс-служба администрации района.

Как отметили специалисты ГО и ЧС района, подъем уровня рек не зафиксирован. Все 12 датчиков уровня воды работают — ведется ежеминутный мониторинг ситуации.