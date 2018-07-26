Ещё
26 июля в Крымском районе для оповещения жителей о непогоде включили сирену
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
С Крымским мостом может произойти страшное
С Крымским мостом может произойти страшное

26 июля в Крымском районе для оповещения жителей о непогоде включили сирену 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
26 июля сирена оповестила жителей Крымского района о непогоде.
Глава района Сергей Лесь собрал заместителей и руководителей оперативных служб, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия сильного дождя.
Насколько сильно пострадал город от сильного ветра и ливня, глава района оценил сам, объехав городские улицы, руководители поселений доложили обстановку по своим территориям.
«В городе и сельских поселениях подняты на ноги все оперативные службы. Идут работы по восстановлению электроснабжения — в отдельные поселки свет уже вернулся», — сообщает пресс-служба администрации района.
Как отметили специалисты ГО и ЧС района, подъем уровня рек не зафиксирован. Все 12 датчиков уровня воды работают — ведется ежеминутный мониторинг ситуации.
Напомним, 26 и 27 июля в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды.
АиФ — Юг: последние новости
22 июля в 19.00 движение общественного транспорта в Краснодаре восстановили Росавиация расследует инцидент с самолетом с командой Саудовской Аравии Накануне матча Хорватии и России 7 июля МЧС усилили группировку в Сочи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги31
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип398
Российских дачников ждет неприятный сюрприз146
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями17
Оружию «Судного дня» нашли ответ176
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение