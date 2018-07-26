26 июля в Крымском районе для оповещения жителей о непогоде включили сирену 

26 июля сирена оповестила жителей Крымского района о непогоде.
Глава района Сергей Лесь собрал заместителей и руководителей оперативных служб, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия сильного дождя.
Насколько сильно пострадал город от сильного ветра и ливня, глава района оценил сам, объехав городские улицы, руководители поселений доложили обстановку по своим территориям.
«В городе и сельских поселениях подняты на ноги все оперативные службы. Идут работы по восстановлению электроснабжения — в отдельные поселки свет уже вернулся», — сообщает пресс-служба администрации района.
Как отметили специалисты ГО и ЧС района, подъем уровня рек не зафиксирован. Все 12 датчиков уровня воды работают — ведется ежеминутный мониторинг ситуации.
Напомним, 26 и 27 июля в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды.