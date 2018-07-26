Саратовцы пожаловались на тлеющие развалины сгоревшего дома 

Жители улицы Брянской в Заводском районе Саратова пожаловались, что рядом с их жилищами тлеют развалины сгоревшего дома. Об этом вчера, 25 июля, сообщил пользователь Денис Мишкин в группе«Республика Заводской» во ВКонтакте.
По словам другого участника группы, Сергея Еремина, пожарище курится дымом уже неделю.
Напомним, ранее региональное управление МЧС сообщало, чтона улице Брянской сгорел очередной расселенный дом. Пожар случился ночью 19 июля.
Отметим, по данным областного Гидрометцентра в Саратове закончился период дождей и с сегодняшнего дня устанавливается сухая и жаркая погода.