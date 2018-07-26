Саратовцы пожаловались на тлеющие развалины сгоревшего дома

Жители улицы Брянской в Заводском районе Саратова пожаловались, что рядом с их жилищами тлеют развалины сгоревшего дома. Об этом вчера, 25 июля, сообщил пользователь Денис Мишкин в группе«Республика Заводской» во ВКонтакте.

По словам другого участника группы, Сергея Еремина , пожарище курится дымом уже неделю.

Напомним, ранее региональное управление МЧС сообщало, чтона улице Брянской сгорел очередной расселенный дом. Пожар случился ночью 19 июля.

Отметим, по данным областного Гидрометцентра в Саратове закончился период дождей и с сегодняшнего дня устанавливается сухая и жаркая погода.