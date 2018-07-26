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Пеклу конец: на Среднем Урале к выходным похолодает до +10
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Пеклу конец: на Среднем Урале к выходным похолодает до +10 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Изнуряющая жара, иссушавшая свердловский регион больше недели, наконец отступает. Судя по прогнозу на сайте Гидрометцентра в последние дни июля — начале августа столбики термометра ночью опустятся до отметки плюс 10-12 градусов. Днем установится комфортная температура в плюс 20 градусов с ветром.
При этом уикенд начнется для свердловчан с 28-градусного пекла, такую температуру обещают на субботу 28 июля. К воскресенью же погода сжалится над сердечниками — температура опустится до плюс 19 днем и плюс 10 ночью. В понедельник и вторник, 31 июля и 1 августа, уральцев ожидают дожди и переменная облачность, передает "Уралинформбюро".
В целом август, как ранее обещали синоптики, выдастся для жителей области теплым, но переменчивым.
Стоит напомнить, на этой неделе на Среднем Урале объявлено особое положение по пожароопасности, также до конца недели в столице будет сохраняться неблагоприятная ситуация по смогу.
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