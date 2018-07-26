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Синоптики рассказали, какой погода будет в Тюмени на День города
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Синоптики рассказали, какой погода будет в Тюмени на День города 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
К каким сюрпризам погоды готовиться тюменцам — узнал журналист портала 72.ru  В эти выходные, 28 и 29 июля, в Тюмени, по данным гидрометцентра, будет тепло, но пасмурно. На протяжении двух дней в областной столице ожидаются небольшие дожди.
— В День города воздух прогреется до 27-29 градусов. Будет обласно с проснениями, возможены кратковременные дожди. В воскресенье будет очень комфортно: на улице температура воздуха составит 26-27 градусов. Также ожидается небольшие осадки, — сообщили синоптики.
Куда сходить в такой пасмурный, но праздничный день — смотрите в нашей афише.
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