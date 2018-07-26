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Дороги Ленинградской области закрыли для большегрузов
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Дороги Ленинградской области закрыли для большегрузов 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Федеральные трассы на территории Ленинградской области закрыты на двое суток в дневное время для движения тяжёлого грузового транспорта. об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В ведомсте отметили, что ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения устанавливается на 26-27 июля. Это сделано на основании прогнозных данных. В эти дни в Ленинградской области ожидается повышение температуры до 30-32 градусов.
Отмечается, что в соответствии с законодательством при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00. К категории тяжеловесных транспортных средств относятся транспортные средства — как с грузом, так и без груза, превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.
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