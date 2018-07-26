В больнице на севере Томской области к осени восстановят снесенную ветром крышу

"Парабельская больница должна вернуться к штатному режиму работы в кратчайшие сроки, чтобы будущие мамы всю необходимую помощь получали на месте. Север есть север — не за горами дождливая осень и холодная зима. А значит, с ремонтом надо торопиться, но не в ущерб качеству", — сказал Жвачкин, чьи слова привели в пресс-службе.

Уточняется, что из резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на ремонт кровли выделено 3,86 млн рублей.

По информации областной администрации, в двух корпусах больницы, пострадавших в мае от стихии, располагаются терапевтическое, хирургическое, детское и родильное отделения — всего 56 коек. Сейчас приостановлена работа только родильного отделения, и пациентки направляются в соседний Каргасок или Томск.

В ночь на 19 мая сильный ветер скоростью до 20 м/с, сопровождавшийся снегопадом, сорвал крышу с единственной больницы в селе Парабель, где проживают около 6 тыс. человек. Во время инцидента никто не пострадал. Ближайшее медучереждение от Парабели — Каргасокская районная больница — находится более чем в 50 км по дороге, непроходимой в распутиицу, до областного центра от Парабели — около 400 км.