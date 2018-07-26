Ещё
В Саратовскую область возвращается 37-градусная жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратовскую область возвращается 37-градусная жара 

Свободные новости 35 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 26 июля, температура воздуха на территории Саратовской области днем составит +28…+33 градуса, а местами в Левобережье воздух прогреется до +35…+37, сообщает Гидрометцентр.
В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду.
В Саратове обещают дневную температуру до +32 градусов, облачную погоду без осадков, восточный ветер до четырех метров в секунду. К ночи ожидается дождь (3,2 миллиметров осадков), температура понизится до +21 градуса.
Свободные новости: последние новости
В Забайкалье 60 работников рудника объявили голодовку Пытки в колониях. Под Брянском осужденный умер от удушения Кто выиграет от пенсионной реформы? Только государство, обычные граждане проиграют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип336
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США174
Российских дачников ждет неприятный сюрприз42
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»178
Маликов поразил сенсационным признанием о геях389
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение