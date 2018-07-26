В Саратовскую область возвращается 37-градусная жара

Сегодня, 26 июля, температура воздуха на территории Саратовской области днем составит +28…+33 градуса, а местами в Левобережье воздух прогреется до +35…+37, сообщает Гидрометцентр.

В регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду.