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В Омске утки начали плавать в лужах вместо озер
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В Омске утки начали плавать в лужах вместо озер 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
После сильного дождя в городе появилась немало огромных луж, которые птицы принимают за водоемы. Очевидцы опубликовали фотографии в соцсети, сделанные в Амурском поселке. На них запечатлены утки, которые купаются в луже посреди дороги. Омичи удивляются, что в воде плавает достаточно большое количество птиц — больше восьми.
В комментариях пользователи отмечают, что появление луж в этом районе не редкость, в сырую погоду на этом месте вода иногда застаивается, и появляется болото, поэтому не увдивительно, почему водоплавающие выбрали такое место.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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