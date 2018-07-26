В Омске утки начали плавать в лужах вместо озер

После сильного дождя в городе появилась немало огромных луж, которые птицы принимают за водоемы. Очевидцы опубликовали фотографии в соцсети, сделанные в Амурском поселке. На них запечатлены утки, которые купаются в луже посреди дороги. Омичи удивляются, что в воде плавает достаточно большое количество птиц — больше восьми.

В комментариях пользователи отмечают, что появление луж в этом районе не редкость, в сырую погоду на этом месте вода иногда застаивается, и появляется болото, поэтому не увдивительно, почему водоплавающие выбрали такое место.