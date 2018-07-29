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В Краснодаре продлили экстренное предупреждение из-за ливней и сильного ветра
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В Краснодаре продлили экстренное предупреждение из-за ливней и сильного ветра 

Новая Кубань 12 минут назад
Фото: Югополис
Краснодар. 29 июля — Новая Кубань. В Краснодаре до конца дня 29 июля и в течение дня 30 июля ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. В связи с этим власти краевой столицы продлили экстренное предупреждение по непогоде. В случае ЧС жителям города необходимо звонить по номеру телефона (861) 214-33-36 или 112.
Аналогичная погода прогнозируется и в большинстве других муниципалитетов Краснодарского края. Как писала «НК» ранее, на побережье Сочи, Геленджика и Анапы ожидается образование смерчей, на отдельных пляжах введен запрет на купание.
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