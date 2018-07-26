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В Краснодаре ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром
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В Краснодаре ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром 

Кубанские Новости 1 час назад
До конца суток 26 июля и в течение 27 июля в столице Кубани ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.
В случае ЧС необходимо обращаться по телефонам: 214-33-36 и ЕДДС — «112», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в Краснодаре спасатели распилили плакучую иву, упавшую на проезжую часть. ЧП произошло вечером 25 июля на ул. Восточно-Кругликовкой.
В Черном море от Анапы до Магри прогнозируют смерчи.
Краевое МЧС объявило экстренное предупреждение формированию смерчей над морем до 27 июля.
На побережье Краснодарского края обрушился ураганный ветер.
На пляже в Туапсе от удара молнии погиб мужчина, купавшийся в море.
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