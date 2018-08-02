В Краснодар возвращаются дожди и грозы

Краснодар . 2 августа — Новая Кубань. В Краснодаре 2 августа ожидаются дожди с грозами, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Ветер северо-восточного направления, порывы могут усилиться до 14 м/с. Температура воздуха днем 33-35°С, ночью отметки термометров покажут 22-24°С.

В целом по региону в четверг также прогнозируются осадки, в южной части Краснодарский края может пойти ливень с градом. Температура ночью 19-24°С, местами в предгорьях 16-21°С. Днем воздух прогреется до 30-35°С, местами ожидается 37-градусная жара.