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В Краснодар возвращаются дожди и грозы
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В Краснодар возвращаются дожди и грозы 

Новая Кубань 40 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 августа — Новая Кубань. В Краснодаре 2 августа ожидаются дожди с грозами, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра. Ветер северо-восточного направления, порывы могут усилиться до 14 м/с. Температура воздуха днем 33-35°С, ночью отметки термометров покажут 22-24°С.
В целом по региону в четверг также прогнозируются осадки, в южной части Краснодарский края может пойти ливень с градом. Температура ночью 19-24°С, местами в предгорьях 16-21°С. Днем воздух прогреется до 30-35°С, местами ожидается 37-градусная жара.
На Черноморском побережье местами по югу кратковременный дождь, гроза, в районе Сочи ночью и утром — ливни. Температура ночью 21-26°С, днем 31-36°С.
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