35-градусная жара ожидается в Нижегородской области

МЧС вынесло экстренное предупреждение: 27 июля в регмоне ожидается аномальная жара до 35 градусов. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Такая высокая температура, однако, будет не во всей области, а лишь в отдельных районах. Что касается Нижнего Новгорода, то здесь столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе возможно возникновение лесных пожаров, перебоев в работе электроподстанций из-за перегрева.

Для жителей Нижегородской области еще раз напоминаем о правилах безопасного поведения в такую жару:

Носите светлую, желательно, хлопковую одежду.

Надевайте головные уборы, чтобы избежать солнечного или теплового удара.

Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.

Соблюдайте правила поведения на воде.

Не разводите костры в лесах и на своих садовых участках.

Напомним, синоптики обещали жаркие и пасмурные выходные в Нижнем Новгороде.