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35-градусная жара ожидается в Нижегородской области
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35-градусная жара ожидается в Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
МЧС вынесло экстренное предупреждение: 27 июля в регмоне ожидается аномальная жара до 35 градусов. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Такая высокая температура, однако, будет не во всей области, а лишь в отдельных районах. Что касается Нижнего Новгорода, то здесь столбики термометров поднимутся до 30 градусов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе возможно возникновение лесных пожаров, перебоев в работе электроподстанций из-за перегрева.
Для жителей Нижегородской области еще раз напоминаем о правилах безопасного поведения в такую жару:
Носите светлую, желательно, хлопковую одежду.
Надевайте головные уборы, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.
Соблюдайте правила поведения на воде.
Не разводите костры в лесах и на своих садовых участках.
Напомним, синоптики обещали жаркие и пасмурные выходные в Нижнем Новгороде.
В городе N: последние новости
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