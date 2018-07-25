В Швеции пожары добрались до военных полигонов

Лесные пожары вспыхнули в Швеции . Причем огонь полыхает рядом с военными полигонами, где хранятся боеприпасы. Для тушения задействовали авиацию, сообщает «МИР 24».

Основное внимание сейчас приковано к центру страны. Здесь над полигоном Эльвдален в районе Тренгслет находятся неиспользованные боеприпасы. И именно сюда с истребителя «Яс-39 Грипен» была сброшена авиабомба. Это сделали специально для того, чтобы за счет взрыва и взрывной волны предотвратить распространение огня.

Тем не менее пожар здесь не утихает уже более десяти дней. Ранее для ликвидации небольших возгораний на полигонах военные использовали артиллерию. И сегодняшняя пожарная бомбардировка происходила на полигоне, который долгое время используют для того, чтобы отрабатывать бомбометание и артиллерийские стрельбы.

Дании, Франции и Как сообщалось ранее, в Швецию на помощь местным спасателям прибыли пожарные из Польши Германии . С огнем борются десять норвежских вертолетов, пять немецких, один доставлен из Литвы , по два пожарных самолета прилетели из Франции и Италии . Местное управление лесными угодьями оценило ущерб от огня в 90 миллионов евро. Огонь уничтожил 25 тысяч гектаров леса. Засуха привела к огромным потерям в сельском хозяйстве и снижению уровня воды на ГЭС.

В Швеции до сих пор стоит жара, температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию. Такой погоды не наблюдалось здесь уже пару веков. Синоптики говорят, что такая погода продлится до конца июля.

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