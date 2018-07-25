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МЧС предупредило смерчах над Черным морем
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МЧС предупредило смерчах над Черным морем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Jef Nickerson / Waterspout
Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Краснодарском крае с вечера 25 июля до 27 июля, над Чёрным морем в этот же период возможно образование смерчей, сообщает Южный региональный центр МЧС России.
"В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 25 июля, а также в последующие сутки 26 и 27 июля местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Также МЧС предупреждает о возможных подъёмах уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Адыгеи и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри).
"Над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей", — сообщает спасательное ведомство.
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