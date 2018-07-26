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Ученые объяснили причину слишком холодных зим в Сибири
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Ученые объяснили причину слишком холодных зим в Сибири 

Пятый канал 53 минуты назад
Фото: Пятый канал
Процесс таяния льдов в Арктике вызвал усиление морозов в регионах Сибири, пишет Planet Today.
Климатологи из университета Пердью, расположенном в американском штате Индиан, связывают этот феномен с уменьшением ледяного массива в арктическом регионе.
По мнению автора исследования Пэнфэй Чжана, со временем зимы в Сибири станут мягче, поскольку грядет глобальное потепление.
Однако пока ослабление полярного вихря над Арктикой привело к заметному похолоданию.
Ранее Пятый канал рассказывал, грозит ли России климатическая катастрофа.
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