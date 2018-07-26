Ученые объяснили причину слишком холодных зим в Сибири

Процесс таяния льдов в Арктике вызвал усиление морозов в регионах Сибири, пишет Planet Today.

Климатологи из университета Пердью, расположенном в американском штате Индиан, связывают этот феномен с уменьшением ледяного массива в арктическом регионе.

По мнению автора исследования Пэнфэй Чжана, со временем зимы в Сибири станут мягче, поскольку грядет глобальное потепление.

Однако пока ослабление полярного вихря над Арктикой привело к заметному похолоданию.