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Нетерпеливый Ангел: пес ворвался в студию прогноза погоды
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Нетерпеливый Ангел: пес ворвался в студию прогноза погоды 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, как ведущий рассказывает о погоде в штате, и в студию неожиданно входит собака.
В Хьюстоне в телевизионный прогноз погоды ворвался пес по кличке Ангел.
Видео появилось в социальной сети Facebook. На кадрах видно, как ведущий Хамбрель Маршалл рассказывает о погоде в штате, и в студию неожиданно входит собака. Мужчина взял животное на руки и продолжил рассказывать о погоде вместе с ней.
Позже оказалось, что Ангел должен был появиться в следующей части программы, но не дотерпел и решил появиться раньше. Ангел — это собака из приюта, в передаче рассказывали о том, что он ищет хозяев.
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