Нетерпеливый Ангел: пес ворвался в студию прогноза погоды

На кадрах видно, как ведущий рассказывает о погоде в штате, и в студию неожиданно входит собака.

В Хьюстоне в телевизионный прогноз погоды ворвался пес по кличке Ангел.

Видео появилось в социальной сети Facebook. На кадрах видно, как ведущий Хамбрель Маршалл рассказывает о погоде в штате, и в студию неожиданно входит собака. Мужчина взял животное на руки и продолжил рассказывать о погоде вместе с ней.

Позже оказалось, что Ангел должен был появиться в следующей части программы, но не дотерпел и решил появиться раньше. Ангел — это собака из приюта, в передаче рассказывали о том, что он ищет хозяев.