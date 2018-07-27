В Бельгии сократили рабочий день и ограничили потребление воды из-за жары

Из-за аномальной жары Бельгия столкнулась с дефицитом водопроводной воды. Власти северного региона страны — Фландрии, где живет около 60 процентов населения, призвали жителей экономить воду. Теперь нельзя поливать водопроводной водой сады и огороды, мыть машины, а также наполнять бассейны. В Антверпене уже отключены все городские фонтаны. Жителям советуют пить больше простой воды, но не тратить ее чрезмерно на приготовление пищи. Представитель Фламандского Агентства по окружающей среде Катрин Смет обращает внимание на то, что те, кто продолжит использовать водопроводную воду в запрещенных целях, будут выплачивать штрафы.

Возможно, к тем же мерам на следующей неделе прибегнут на юге страны, в Валлонии, хотя регион славится большими запасами водных ресурсов.

К тому же некоторые предприятия и государственные учреждения перешли на сокращенный рабочий день и ввели длинные «обеденные» перерывы в самые жаркие часы — с 11:30 до 15:00. Далеко не все бельгийские офисы оборудованы кондиционерами, потому это единственный выход для работодателей. Как в помещениях, так и на открытом воздухе организации обязаны создавать защиту от прямого солнечного света, используя тенты, шторы, жалюзи, обеспечивать работников бесплатным питьем, а в случае неизбежной работы под открытым небом — индивидуальными средствами защиты, включая головные уборы, очки и защитный крем.

Дорожная полиция призывает водителей к острожному вождению на скоростных дорогах, где в ближайшие дни от жары возможно вздутие асфальта, что может стать причиной серьезных ДТП.

По прогнозам Королевского метеорологического института Брюсселя , пик жары в стране придется на конец июля. В некоторых районах Бельгии дневная температура приблизится к 40 градусам по Цельсию. Последний раз такой показатель был зафиксирован в 1976 году.