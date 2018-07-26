Ещё
В Бельгии из-за жары сократили рабочий день и ограничили потребление воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бельгии из-за жары сократили рабочий день и ограничили потребление воды 

ТАСС 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. В Бельгии введены ограничения на потребление воды, некоторые предприятия и государственные учреждения перешли на сокращенный рабочий день из-за аномальной жары, которая держится на протяжении двух недель.
Королевский метеорологический институт Брюсселя спрогнозировал в стране годовой пик жары к концу июля. В некоторых районах страны дневная температура приблизится к 40 градусам Цельсия.
Власти северного нидерландскоязычного региона страны — Фландрии, где проживает 60% населения, рекомендовали экономить водопроводную воду. Введен запрет на полив этой водой приусадебных участков и наполнение бассейнов. На юге страны — во франкоязычной Валлонии, которая имеет заметно большие водные ресурсы, такое решение может последовать на следующей неделе, если обещанные синоптиками грозы обойдут Бельгию стороной.
Дорожная полиция предупреждает водителей о необходимости повышенного внимания на скоростных дорогах, где в ближайшие дни от жары возможно вздутие асфальта, что может стать причиной серьезных ДТП.
Государственные учреждения и предприятия, особенно те, персонал которых работает на улице меняют графики работы, вводя неполный рабочий день или длинные перерывы в периоды максимального уровня солнечной активности — с 11:30 до 15:00. Сокращен рабочий день во многих офисах страны, не оборудованных кондиционерами, к которым относятся практически все государственные учреждения королевства.
По нормам бельгийского трудового законодательства работодатели обязаны адаптировать условия работы в периоды экстремальной жары. Как в помещениях, так и на открытом воздухе работодатель обязан создавать защиту от прямого солнечного света — тенты, шторы, жалюзи, обеспечивать работников бесплатным питьем, а в случае неизбежной работы под открытым небом — индивидуальными средствами защиты, включая головные уборы, очки, и защитный крем.
Вопрос о рабочем времени решается на основании утвержденного на законодательном уровне климатического индекса, который учитывает температуру и уровень влажности воздуха. Учитывается степень физической нагрузки — в первую очередь защите подлежат строители и дорожные рабочие, работающие на прямом солнце, в последнюю — офисные служащие.
ТАСС: последние новости
Рекордную температуру в 37 градусов зафиксировали в Сочи 25 июля Режим ЧС ввели в Оренбургской области из-за засухи В среду в Москве будет облачно и тепло
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР58
С Крымским мостом может произойти страшное443
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия37
Мировые лидеры не смогли найти флаги своих стран26
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип350
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
00:47
Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
Наука и техника
12:12
Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение