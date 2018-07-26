В Бельгии из-за жары сократили рабочий день и ограничили потребление воды

БРЮССЕЛЬ , 26 июля. / ТАСС /. В Бельгии введены ограничения на потребление воды, некоторые предприятия и государственные учреждения перешли на сокращенный рабочий день из-за аномальной жары, которая держится на протяжении двух недель.

Королевский метеорологический институт Брюсселя спрогнозировал в стране годовой пик жары к концу июля. В некоторых районах страны дневная температура приблизится к 40 градусам Цельсия.

Власти северного нидерландскоязычного региона страны — Фландрии, где проживает 60% населения, рекомендовали экономить водопроводную воду. Введен запрет на полив этой водой приусадебных участков и наполнение бассейнов. На юге страны — во франкоязычной Валлонии, которая имеет заметно большие водные ресурсы, такое решение может последовать на следующей неделе, если обещанные синоптиками грозы обойдут Бельгию стороной.

Дорожная полиция предупреждает водителей о необходимости повышенного внимания на скоростных дорогах, где в ближайшие дни от жары возможно вздутие асфальта, что может стать причиной серьезных ДТП.

Государственные учреждения и предприятия, особенно те, персонал которых работает на улице меняют графики работы, вводя неполный рабочий день или длинные перерывы в периоды максимального уровня солнечной активности — с 11:30 до 15:00. Сокращен рабочий день во многих офисах страны, не оборудованных кондиционерами, к которым относятся практически все государственные учреждения королевства.

По нормам бельгийского трудового законодательства работодатели обязаны адаптировать условия работы в периоды экстремальной жары. Как в помещениях, так и на открытом воздухе работодатель обязан создавать защиту от прямого солнечного света — тенты, шторы, жалюзи, обеспечивать работников бесплатным питьем, а в случае неизбежной работы под открытым небом — индивидуальными средствами защиты, включая головные уборы, очки, и защитный крем.

Вопрос о рабочем времени решается на основании утвержденного на законодательном уровне климатического индекса, который учитывает температуру и уровень влажности воздуха. Учитывается степень физической нагрузки — в первую очередь защите подлежат строители и дорожные рабочие, работающие на прямом солнце, в последнюю — офисные служащие.