В Бельгии из-за жары ограничили свободный расход трубопроводной воды

В среду столбик термометра на территории Фландрии, расположенной на севере королевства, поднялся до 34 градусов по Цельсию.

Как сообщили в пресс-службе, в условиях такой сильной жары, которая до этого наблюдалась в 1976 году, населению запрещено использовать трубопроводную и грунтовую воду для полива сада и огорода, а также мытья автомобилей.