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В Бельгии из-за жары ограничили свободный расход трубопроводной воды
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В Бельгии из-за жары ограничили свободный расход трубопроводной воды 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Власти Фландрии из-за сильной засухи ввели запрет на свободное расходование трубопроводной воды жителями самого населенного региона Бельгии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
В среду столбик термометра на территории Фландрии, расположенной на севере королевства, поднялся до 34 градусов по Цельсию.
Как сообщили в пресс-службе, в условиях такой сильной жары, которая до этого наблюдалась в 1976 году, населению запрещено использовать трубопроводную и грунтовую воду для полива сада и огорода, а также мытья автомобилей.
"В связи с решением об экономии воды с сегодняшнего в Антверпене временно отключены все городские фонтаны", — сказал собеседник агентства.
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