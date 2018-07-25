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Названы причины аномальной жары в Европе
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Названы причины аномальной жары в Европе 

Мир24 1 час назад
Причинами аномально жаркого лета в Северном полушарии стали высокое атмосферное давление и ослабление высотных струйных течений, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
Июнь и июль 2018 года установили несколько температурных рекордов. Так, в Норвегии и Финлиндии столбики термометров поднялись до небывалых +33 градусов. Жара и засуха в Великобритании привели к тому, что под сгоревшей травой проступили очертания древних сооружений.
Эксперты отмечают, что антициклон (область высокого давления) над северной Европой блокирует движение воздушных масс. Кроме того, высотные струйные течения, дующие в верхней тропосфере с запада на восток, в 2018 году крайне ослабли, что также оказало влияние на погоду.
По данным ВМО, сильная жара задержится в регионе еще по меньшей мере на две недели (конец июля — начало августа). Температура в Северной Европе будет выше нормы на 6-10, позднее — на 3-6 градусов. Дефицит осадков повысит риск природных пожаров.
Страдает не только Старый свет: в Японии жертвами адского пекла стали уже 65 человек, десятки тысяч госпитализированы. 23 июля метеостанции у Токио зафиксировали рекордные +41,1 градус.
Жарко также в Южной Корее, на севере Африки и на юге Калифорнии. Долина смерти в США лишь немного не дотянула до своего абсолютного рекорда, установленного в 1913 году (+56,7 градусов) — там в десятых числах июля воздух прогрелся до +52.
Напомним, 2017 год также выдался одним из самых жарких — на Европу обрушился антициклон «Люцифер», который принес с собой раскаленный воздух из пустыни Сахара.
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