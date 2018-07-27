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Будет еще жарче. Столбики термометров достигнут отметки 35°С в Нижегородской области
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Будет еще жарче. Столбики термометров достигнут отметки 35°С в Нижегородской области 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем 27 июля 2018 года местами по Нижегородской области ожидается сильная жара — 35°С, — сообщили в ГУ МЧС региона.
В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность природных пожаров, увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Также увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.
Рекомендуется сократить продолжительность пребывания детей на открытом солнце, сместить время экскурсий и походов на утренние или вечерние часы.
Соблюдайте правила поведения на воде; помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.
Будьте предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдайте все необходимые правила пожарной безопасности.
При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.
Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.
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