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Найдена причина небывалой жары по всей Земле
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Найдена причина небывалой жары по всей Земле 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Ученые Оксфордского университета связали жару, установившуюся в разных частях Северного полушария Земли, в том числе в Великобритании и Японии, с изменениями климата. Об этом сообщает издание Guardian.
По словам климатолога Майлза Аллена (Myles Allen), случаи аномальной жары были и в прошлом, например, в 1976 году, когда в Англии установилась самая высокая температура в истории наблюдения (35,9 градуса Цельсия), что вызвало продолжительную засуху. При этом средняя температура атмосферы Земли в те годы была на две трети градуса Цельсия ниже, чем сейчас. Однако с глобальным потеплением жаркие дни стали более частыми.
Специалисты Всемирной метеорологической организации также указывают на то, что рекордная жара в 2018 году получила широкое распространение в Северном полушарии из-за изменений климата Земли. Наступление дней с крайне высокой температурой воздуха согласуются со сценарием, предсказывающим экстремальные погодные явления из-за продолжающихся выбросов парниковых газов.
По мнению климатологов, жара в Европе спадет, как минимум, через две недели. Однако при этом остается высоким риск пожаров в Скандинавии и Балтийском регионе. Уже в середине июля было зарегистрировано 50 лесных пожаров в одной только Швеции. Пожары в Греции также связаны с высокой июльской температурой и сильными ветрами. Причиной жары является устойчивая система антициклонов и областей высокого давления, которые стабилизировались над севером Европы.
23 июля сообщалось, что рекордная жара установилась в Японии, где впервые в истории наблюдений воздух прогрелся до 41,1 градуса. Высокая температура держится уже несколько недель, что стало причиной смерти нескольких десятков человек.
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