Чихай на погоду. Аллергический прогноз от «Нижегородской правды»

фото pixabay.comЧихай на погоду. Аллергический прогноз от «Нижегородской правды»На 25 по 31 июля в Нижегородской области остается высокий уровень аллергии.

Основные виновники аллергии в воздухе — это сосна, тимофеевка, полынь, амброзия лебеда.

Если у вас аллергия на травы, которые сейчас цветут, следуйте нашей инструкции.

Если на улице сухо и ветрено — останьтесь дома, закройте окна. Дождитесь дождя, после него количество пыльцы в воздухе сократится.

Если вы решитесь выйти на улицу одевайте солнцезащитные очки.

Если вы вернулись домой с улицы, примите душ и сразу переоденьте домашнюю одежду.