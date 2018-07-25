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Чихай на погоду. Аллергический прогноз от «Нижегородской правды»
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Чихай на погоду. Аллергический прогноз от «Нижегородской правды» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЧихай на погоду. Аллергический прогноз от «Нижегородской правды»На 25 по 31 июля в Нижегородской области остается высокий уровень аллергии.
Основные виновники аллергии в воздухе — это сосна, тимофеевка, полынь, амброзия лебеда.
Если у вас аллергия на травы, которые сейчас цветут, следуйте нашей инструкции.
Если на улице сухо и ветрено — останьтесь дома, закройте окна. Дождитесь дождя, после него количество пыльцы в воздухе сократится.
Если вы решитесь выйти на улицу одевайте солнцезащитные очки.
Если вы вернулись домой с улицы, примите душ и сразу переоденьте домашнюю одежду.
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