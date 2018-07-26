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В Московском планетарии рассказали подробности о двух редких явлениях
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В Московском планетарии рассказали подробности о двух редких явлениях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сразу два редких астрономических явления ожидаются учеными в пятницу, 27 июля, сообщили в «Московском планетарии».
Речь идет о самом продолжительном в XXI веке полном лунном затмении и так называемом Великом противостоянии Марса, которые в 2018 году совпадают.
"В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года", — пояснили в планетарии.
По мнению синоптиков, во время этого явления с Земли можно будет рассмотреть яркие зеленые вспышки на Марсе.
"Антициклональная погода, установившаяся, в частности, над севером Европы, позволяет хорошо рассмотреть на Марсе яркие зеленые вспышки". Они «могут быть результатом сильного атмосферного преломления лучей, из-за чего лучи красного и зеленого спектра разделяются», — рассказали в центре «Фобос».
Лунное затмение будет продолжаться 4 часа, во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.
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