В Московском планетарии рассказали подробности о двух редких явлениях

Сразу два редких астрономических явления ожидаются учеными в пятницу, 27 июля, сообщили в «Московском планетарии».

Речь идет о самом продолжительном в XXI веке полном лунном затмении и так называемом Великом противостоянии Марса, которые в 2018 году совпадают.

"В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года", — пояснили в планетарии.

По мнению синоптиков, во время этого явления с Земли можно будет рассмотреть яркие зеленые вспышки на Марсе.

"Антициклональная погода, установившаяся, в частности, над севером Европы, позволяет хорошо рассмотреть на Марсе яркие зеленые вспышки". Они «могут быть результатом сильного атмосферного преломления лучей, из-за чего лучи красного и зеленого спектра разделяются», — рассказали в центре «Фобос».

Лунное затмение будет продолжаться 4 часа, во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.