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Рекордную летнюю жару показали на интерактивной карте
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Рекордную летнюю жару показали на интерактивной карте 

Naked-Science.ru 41 минуту назад
Фото: Naked-Science.ru
Летом 2018 года метеорологи зафиксировали необычно высокие температуры и засуху во многих регионах Северного полушария. По словам экспертов, причины таких изменений — высокое атмосферное давление и ослабление высотных струйных течений. На основе данных системы прогнозов погоды Global Forecast System (GFS) и других метеорологических источников программист Кэмерон Беккарио (Cameron Beccario) составил постоянно обновляемую интерактивную карту погоды на планете.
Данные для карты предоставляют несколько крупнейших мировых систем метеорологических наблюдений. Информация о погоде, собранная системой Global Forecast System (GFS), обновляется каждые три часа. Новые сведения о температуре поверхности океана и ее отклонениях от нормы появляются ежедневно, их предоставляет проект Real Time Global Sea Surface Temperature (RTGSST) Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Также на карте можно увидеть движение океанских волн и распространение взвешенных в воздухе аэрозолей. Беккарио начал работать над картой несколько лет назад, и она постоянно дополняется новыми источниками данных.
Зоны самой высокой температуры отмечены красным © earth.nullschool.net  По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), лето 2018 года принесло немало погодных рекордов, в том числе за полярным кругом: в Норвегии и Финляндии зафиксировали температуру выше 33°C. В Великобритании первая половина лета оказалась самой сухой за всю историю наблюдений. Необычная жара стоит не только в Европе: в нескольких городах Японии температура превысила 40°C. От последствий солнечного удара уже пострадали более 22 тысяч японцев.
Эксперты ВМО поясняют: одна из причин устойчивой жары — ослабление высотных струйных течений (jet streams). Это узкие зоны сильных ветров в верхней тропосфере, связанные со смещением погодных паттернов. В 2018 году такое течение оказалось крайне слабым, поэтому погода «движется» медленнее, чем обычно. Еще одна причина — антициклон над северной частью Атлантики, блокирующий перемещения воздушных масс. По мнению метеорологов, на эти процессы может влиять и антропогенное глобальное потепление. Так ли это, покажут новые исследования.
Ранее американский программист Андрей Кашча создал интерактивную карту, позволяющую отслеживать направление и скорость ветров.
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