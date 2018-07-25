Парад ничто не испортит: Синоптики о погоде в городах России в день ВМФ 

В день Военно-Морского Флота, который страна отметит 29 июля, в городах России будет солнечно и жарко. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал начальник Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.
— Самую хорошую погоду мы ожидаем в Санкт-Петербурге, и тепло и без дождей, потому что антициклон еще до 29 числа будет стоять и над Санкт-Петербургом, и над всей Ленинградской областью. Жаркая погода будет и в Крыму, конечно, но там грозы и ливни, и большая вероятность днем и в Новороссийске, где будет Военно-морской парад, и в Севастополе, температуры будут хорошие, июльские, то есть это 25-29 градусов. Но вероятность дождей — высокая. По крайней мере в Севастополе, в Новороссийске. Также у нас будет тепло, но дождливо во Владивостоке, и пока под вопросом, как у нас поведут себя южные, с Тихого океана циклоны, еще нет у нас точного прогноза по Петропавловску-Камчатскому, пока там хорошая погода, надеемся, что продержится до 29 июля, — рассказал начальник Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.
Также синоптик рассказал, что традиционно жарко будет на юге России. Наиболее высокие температуры ожидаются в Южном Федеральном округе, это Краснодарский край — до 33—37 градусов местами. По прогнозам, такая погода будет держаться над регионом до начала следующей недели.
— Также в Республике Адыгея. Если говорить про равнинные территории, а не про город, там до 36-38 градусов в ближайшие двое суток. Ростовская область, несмотря на то, что здесь будут и ливни, и дожди, на юге — юго-востоке температуры тоже под 34-36 градусов. То есть это тоже температуры, при которых у людей могут быть тепловые удары. То есть если незащищенные и долго находятся на солнце или люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но чтобы не повторилась ситуация, когда у нас жара аномальная стоит за 40 градусов в Японии, там каждый день идут сообщения о том, что от 50 до 60 человек — жертвы. Десятками погибают от перегрева. Поэтому это достаточно серьезные температуры, — сообщил эксперт.
Аномально высокие температуры, за счет обширного антициклона, будут преобладать на севере европейской территории. Включая Северную Карелию, Мурманскую область, восток — северо-восток Ленинградской области.
— По Карелии до 30-32 градусов, что тоже существенно выше климатической нормы. Сухая и жаркая погода у нас ожидается на востоке и севере Приволжского Федерального округа, восточнее Московского региона. И южные регионы Уральского Федерального округа, то есть Свердловская, Челябинская, Курганская области. А вообще очаг жары находится несколько южнее, откуда эта жара пришла — это аномальная жара в Греции, на Балканах, Турция. Если говорить про Урал и прикаспийский регион, то у нас уже, наверное, третью неделю держится очаг под 40-43 градуса в районе за Каспием — Туркменистан, Казахстан, где температура 38-43 градуса в тени. К сожалению, антициклон продлится достаточно долго, практически до конца месяца. И даже захватит, если говорить Карелию, Мурманскую область, Республику Коми, Архангельскую область, север Вологодской области, Ленинградская область, частично Костромская область, то есть антициклон будет смещаться на восток, то это на ближайшие 5-7 дней, — рассказал представитель Росгидрометцентра.
Москве и Московской области также стоит готовиться, что в ближайшие несколько дней температура выйдет на высокие показатели. К выходным воздух прогреется до температуры на 2-3 градуса выше климатической нормы.
— В дневные часы она повысится до 27-29 градусов. А в ночные часы не 17, как сейчас. Это не только Московский регион, но и Тверская область, Владимирская, Калужская, Смоленская. Южнее — дожди будут. Дожди нас будут спасать от пожароопасности и Московский регион и все, что южнее Центрального Федерального округа, потому что фронтальная зона как раз проходит по центральным черноземным районам, начиная от Волгоградской области, Тамбов, Саратов, то есть здесь тепло, хорошая июльская погода и еще ливни и грозы, — поведал Юрий Варакин.
Эксперт также добавил, что повезло тем, кто запланировал отпуск в Калининграде или в Прибалтике на ближайшую неделю. В этом регион также ожидается жаркая и солнечная погода. Вода прогрелась и на берегах Балтийском моря, и Финского залива, и в реках и озерах, — заключил синоптик.
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