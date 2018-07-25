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Лучшая интерактивная климатическая карта Земли
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Лучшая интерактивная климатическая карта Земли 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
На этой интерактивной карте прогноз погоды во всем мире, сгенерированный суперкомпьютерами Национального управления океанических и атмосферных исследований и GFS (Global Forecast System), обновляется каждые три часа; данные о температуре над океаном — раз в сутки, о волнах — каждые три часа, о полярных сияниях — каждые 30 минут. Можно выбрать одну из восьми проекций, разрешить определение вашего местоположения и наблюдать за своим регионом, отслеживать динамику концентрации углекислого газа и аэрозолей в атмосфере. Подробная инструкция, частично переведенная на русский — в разделе About.
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