Экстренное предупреждение: на Нижний Новгород надвигается аномальная жара

Жара до 32 градусов ожидается в ближайшие дни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, с 26 по 28 июля в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается аномальная жара. Температура воздуха в эти дни будет достигать отметки 32 градуса.

В связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение. Повышается вероятность возникновения природных пожаров, а также перебоев в работе электроподстанций в связи с перегревом.

Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).

Не стоит пренебрегать головными уборами.

Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.

Соблюдайте правила поведения на воде: после длительного нахождения на берегу резкое погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.

Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках.

Не разводите костры в лесах.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозировали жару.

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