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Экстренное предупреждение: на Нижний Новгород надвигается аномальная жара
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Экстренное предупреждение: на Нижний Новгород надвигается аномальная жара 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Жара до 32 градусов ожидается в ближайшие дни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, с 26 по 28 июля в Нижнем Новгороде и местами по области ожидается аномальная жара. Температура воздуха в эти дни будет достигать отметки 32 градуса.
В связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение. Повышается вероятность возникновения природных пожаров, а также перебоев в работе электроподстанций в связи с перегревом.
МЧС России по Нижегородской области напоминает горожанам о правилах безопасности в жаркую погоду:
Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка).
Не стоит пренебрегать головными уборами.
Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.
Соблюдайте правила поведения на воде: после длительного нахождения на берегу резкое погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.
Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках.
Не разводите костры в лесах.
Напомним, на этой неделе синоптики прогнозировали жару.
Фото: pixabay.com
В городе N: последние новости
В Нижнем Новгороде ожидаются дождливые и теплые выходные Ливни и град надвигаются на Нижний Новгород Аномально жаркую погоду прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде
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