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Площадь лесных пожаров в ХМАО и ЯНАО увеличилась за сутки в два раза, почти до 600 га
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Площадь лесных пожаров в ХМАО и ЯНАО увеличилась за сутки в два раза, почти до 600 га 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за сутки увеличилась почти в два раза и в настоящее время составляет почти 600 га.
По данным пресс-службы правительства ЯНАО, в регионе пылают девять лесных пожаров на общей площади 462,3 га. «Пять из них локализовано», — добавили в пресс-службе. Накануне в окружном главке МЧС России сообщали, что 24 июля в регионе действовало девять пожаров на площади 213,9 га.
По данным ГУ МЧС России по ХМАО, в регионе зарегистрировано девять лесных пожаров на площади почти 120 га. Самые крупные возгорания замечены в Кондинском и Сургутском районах. «Особый противопожарный режим введен для усиления требований пожарной безопасности и защиты подведомственной территории от угрозы огня в Белоярском районе, в городах Покачи, Урай и Нижневартовск», — говорится в сообщении ведомства. По состоянию на вторник, в регионе действовали четыре пожара на площади более 50 га, воздух в ХМАО прогревается в среднем до 28 градусов.
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