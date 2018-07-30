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Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности на Среднем Урале
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Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности на Среднем Урале 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Синоптики вновь вынесли предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области. И это несмотря на то, что в регионе заметно похолодало, об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».
По прогнозам Уралгидромета, с 30 июля по 2 августа на севере и востоке Свердловской области сохранится риск пожарной опасности. В связи с этим в ГУ МЧС предупреждают горожан о необходимости быть бдительными и соблюдать меры пожарной безопасности. Спасатели советуют не сжигать мусор, ограничить разведение костров и использование открытого огня, а также расчистить противопожарные разрывы между строениями. Также свердловчан просят позаботиться о тушении возможного пожара: подготовить бочки с водой, огнетушители, а в случае пожара звонить по телефону «101».
Отметим, по прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшие дни в регионе погода будет умеренно теплая. Во вторник, 31 июля, ожидается 24 градуса выше нуля, в среду, 1 августа, — 25 градусов, в четверг, 2 августа, — 20 градусов, при этом в оба дня возможны кратковременные дожди. В пятницу, 3 августа, будет 17 градусов выше нуля, в субботу, 4 августа, — 20 градусов и в воскресенье, 5 августа, — 21 градус выше нуля.
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