Главный синоптик Среднего Урала рассказала о погоде в начале августа

Главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко дала прогноз на то, каким будет начало августа. Свердловчане наконец-то смогут отдохнуть от изнуряющей жары, об этом сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал»

Свердловской области стоят последние жаркие дни. Уже в этой воскресенье на регион опустится арктический фронт, он принесет прохладу и дожди. Такая погода продержится в регионе до начала августа. «Арктический атмосферный фронт в предстоящую субботу опустится на северные границы Свердловской области, вызовет там дожди и приведет к понижению температуры. В воскресенье 29 июля северная прохлада охватит и южные районы области. В последние дни июля и в начале августа ожидаются небольшие дожди, северный умеренный ветер, невысокая температура: ночью 7-12°, днем 16-20°», — прокомментировала главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко.

Напомним, до этого синоптики сообщали о том, что июль в Свердловской области выдался жарче обычного.