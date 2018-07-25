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На Ямале шторма нет. Морошка засохла на корню
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На Ямале шторма нет. Морошка засохла на корню 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале штормового предупреждения нет, и в ближайшее время не предвидится. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказали в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отметим, сегодня, 25 июля, ряд СМИ написали, что в трех районах округа объявлено штормовое предупреждение.
В округе жаркая погода продержится до конца недели. Днем температура воздуха поднимется до отметки 25-30 градусов. Вечером она незначительно опустится до 18-20 градусов. Дождей в арктическом регионе не ожидается.
В выходные дни температура воздуха понизится до 15-19 градусов, в ночные часы температура будет составлять 3-8 градусов. Местами в арктическом регионе пройдет небольшой и умеренный кратковременный дождь.
«В этом году из-за жары и малого количества выпавших осадков в тундре потрескалась земля, а в районе Горнокнязевска повысыхали озера. Сухая, жаркая погода повлияла и на процесс созревания ягод. Так, морошка засохла на корню», — рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» синоптики.
Кстати, по предварительному прогнозу в августе температура воздуха составит 18-23 градусов, осадков также не ожидается.
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