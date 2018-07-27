Ветер сменится и придет похолодание: рассказываем о погоде в Прикамье на выходные

В выходные в Перми станет прохладнее

Пятница, 27 июля, в Перми станет последним жарким днем на этой неделе. Уже в субботу в столице Прикамья начнутся дожди, а на улицах станет прохладнее.

По данным Гидрометцентра, в пятницу в Перми воздух прогреется до +31 градуса, ожидается переменная облачность. В субботу будет чуть прохладнее — около +29 градусов. В воскресенье станет еще свежее — не более +22 градусов. В оба выходных дня с большой вероятностью пойдут дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +15…+18 градусов.

Похолодание будет связано со сменой направления ветра. В начале недели ветер был юго-восточного направления, а к концу недели воздушные потоки в Прикамье пойдут с северо-востока. Погода в других городах края будет похожа на пермскую, но на севере региона (в Гайнах, Чердыни, Березниках ) похолодание наступит быстрее и будет более выраженным. Уже в субботу днем здесь будет не выше +21…+26 градусов.

— В сравнении с прошлым годом июль ожидается существенно теплее и суше. В 2017 году средняя температура июля была ниже нормы на 1–1,5 °С, а количество осадков в Перми — 198 миллиметров — было рекордным за всю историю наблюдений, — ранее рассказали в ГИС-центре ПГНИУ о погоде на весь месяц. — Похожим по средней температуре был июль 2013 года.

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