В Прикамье ожидается похолодание. Публикуем прогноз погоды на конец июля

Последние жаркие деньки июля. Уже в воскресенье похолодание.

Жаркая погода продержится в Прикамье до конца этой недели — максимальная температура в Перми составит +31 градус, по краю +27…+32 градусов. Затем в регион придет похолодание. Об этом 59.ru рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов

Холодный фронт в наш регион придёт в субботу с севера Прикамья. Температура днём там составит +22…+27 градусов. Жители юга края ещё смогут насладиться последним жарким днём — там ожидается до +30 градусов. Основное похолодание, по словам синоптиков, стоит ждать в воскресенье.

— В воскресенье максимальная температура ожидается по краю в пределах +15…+20 градусов на фоне достаточно сильного северного ветра, — сообщил 59.ru Андрей Шихов. — По следующей неделе пока есть неопределенность — в Европейской части России она скорее всего будет жаркой, за Уралом –очень холодной, что касается Пермского края то пока сложно сказать, вероятно сохранится малооблачная погода без осадков, но более прохладная чем сейчас, с температурой +19…+24 градусов.

Говорить о погоде на август и вовсе пока рано. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, чтобы сделать более точный прогноз нужно дождаться следующей недели. По предварительной информации, температура августа будет около нормы, то есть на 5-6 градусов холоднее июля.

Ранее мы рассказывали, что июль будет сухим и жарким.