Ещё
Факел красноярской Универсиады — 2019 прошел испытания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Факел красноярской Универсиады — 2019 прошел испытания 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Масса факела составляет 1,9 килограмма, длина — 89 сантиметров, он белого цвета, его украшает символика Игр.
Факелу не страшны: снег, дождь, мороз, ни жара, ни ветер. Он не погаснет, даже если скорость ветра будет достигать 20 м/сек и выдержит перепад температур от — 45 до + 45 градусов.
Факел противоударный, а потому и падение с высоты до 2,5 метров, и столкновение с другим факелом на скорости свыше 10 километров в час его не повредит.
Символ Универсиады заправляется пропаном, горит до 20 минут. Правда, каждые 12 минут ему требуется дозаправка. Всего таких факелов к Универсиаде — 2019 сделают 400 штук …
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярск пытались ввести почти 6 тонн некачественного мяса В 2019 году красноярцев ждут очень длинные каникулы, а главное много Сколько дней будем отдыхать в 2019 году?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма555
Россия пригрозила Грузии силой72
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку355
Заявление Лолиты грозит международным скандалом264
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение