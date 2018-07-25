Факел красноярской Универсиады — 2019 прошел испытания

Масса факела составляет 1,9 килограмма, длина — 89 сантиметров, он белого цвета, его украшает символика Игр.

Факелу не страшны: снег, дождь, мороз, ни жара, ни ветер. Он не погаснет, даже если скорость ветра будет достигать 20 м/сек и выдержит перепад температур от — 45 до + 45 градусов.

Факел противоударный, а потому и падение с высоты до 2,5 метров, и столкновение с другим факелом на скорости свыше 10 километров в час его не повредит.

Символ Универсиады заправляется пропаном, горит до 20 минут. Правда, каждые 12 минут ему требуется дозаправка. Всего таких факелов к Универсиаде — 2019 сделают 400 штук …