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Болгария предупредила об опасном повышении уровня воды в двух реках
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Болгария предупредила об опасном повышении уровня воды в двух реках 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МИД Болгарии отправил ноты властям Греции и Турции с предупреждением об опасном повышении уровня воды в реке Марица и ее притоке Ардас, которые протекают и по территории этих двух стран, сообщает Болгарское новостное агентство.
Греция получила предупреждение о том, что из-за сильных дождей, которые ожидаются в районе реки Ардас в ближайшие дни, дамба в болгарском Ивайловграде может переполниться. Сообщается, что гидроэлектростанция в городе переключилась на круглосуточный режим работы.
Болгария также сообщила Турции о повышении уровня воды в реке Марица в районе города Свиленград, располагающегося недалеко от границы. Отмечается, что уровень воды в реке во вторник был ниже значения, при котором система раннего предупреждения оповещает о наводнении. Тем не менее в среду и четверг он может повыситься вплоть до «красного» уровня.
По данным агентства, МИД Болгарии находится в постоянном контакте с министерством окружающей среды и водного хозяйства и, если будет необходимо, предупредит посольства Греции и Турции в Софии об опасности.
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