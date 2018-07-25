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Стабилизация паводковой обстановки в Забайкалье ожидается с 27 июля
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Стабилизация паводковой обстановки в Забайкалье ожидается с 27 июля 

ТАСС 32 минуты назад
ЧИТА, 25 июля. /ТАСС/. МЧС России прогнозирует стабилизацию паводковой обстановки в Забайкальском крае с 27 июля. Об этом сообщил начальник регионального Главного управления МЧС Александр Сидоров.
"Стабилизацию паводковой обстановки прогнозируем с 27 июля", — сказал он в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам Сидорова, согласно прогнозу центра «Антистихия» МЧС и забайкальского Росгидромета, 25-26 июля в крае на реках Ингода, Шилка, Хилок и Онон ожидается колебание уровня воды на 10-30 сантиметров. «Достижения опасных отметок не прогнозируется», — доложил он главе МЧС РФ Евгению Зиничеву.
В свою очередь министр среди основных задач, которые стоят перед региональными властями, назвал формирование комплексных аварийно-восстановительных бригад в зоне ЧС, усиление контроля за эпидемилогической обстановкой, выплаты компенсаций, а также восстановление дорог и мостов в кратчайшие сроки.
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