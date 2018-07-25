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Жителям России напомнили правила поведения в жару
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Жителям России напомнили правила поведения в жару 

Администрация поселения Вороновское 39 минут назад
Фото: архив
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали, как избежать перегрева в жару. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе организации.
— В ряде регионов России установилась жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года. Такие показатели могут негативно сказаться на физическом состоянии людей. У юных и пожилых граждан возможно обострение или перегрев организма, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В периоды повышения температуры воздуха стоит ограничить время пребывания на улице и снизить физические нагрузки, отметили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва»
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