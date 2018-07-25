Роскачество рекомендовало напитки для жары

Исследования показали, что качество воды зависит не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей. Вода, в которую искусственно внесено оптимальное количество полезных веществ, может конкурировать по качеству с водой из природных источников. Для утоления жажды важно, чтобы в напиток не были добавлены подсластители и ароматизаторы.