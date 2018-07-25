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Роскачество рекомендовало напитки для жары
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Роскачество рекомендовало напитки для жары 

Говорит Москва 1 час назад
Исследования показали, что качество воды зависит не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей. Вода, в которую искусственно внесено оптимальное количество полезных веществ, может конкурировать по качеству с водой из природных источников. Для утоления жажды важно, чтобы в напиток не были добавлены подсластители и ароматизаторы.
Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие дни в Москве ожидается 30-градусная жара. Зной продержится в столице минимум до воскресенья.
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